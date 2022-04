Fatawu entusiasmado de leão ao peito: «Em processo de aprendizagem!»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Issahaku Abdul Fatawu (@issahakufatawu10)

Ainda não pode jogar por qualquer equipa dos leões, por ter sido transferência internacional e consequente impossibilidade de ser inscrito, mas mostra, diariamente, que isso não lhe tira a alegria - porque vem aí mais.Enquanto aguarda pela nova época, Fatawu, avançado ganês de 18 anos, cresce junto da equipa principal, onde se tem treinado com afinco e alegria. Foi isso que partilhou este sábado nas suas redes sociais, mostrando vários momentos da sessão matutina, orientada por Rúben Amorim. "Em processo de aprendizagem!", legendou, em inglês.A brincar com o veterano Adán, de 34 anos, ou num exercício com outro jovem, Rodrigo Ribeiro (16 anos), o internacional pelo seu país, que ajudou a apurar para o Mundial do Qatar, vai a todas e ainda colhe comentários pela forma física que apresenta, principalmente pela musculatura das suas pernas.