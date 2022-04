Fatawu foi ao balneário em Alvalade após o dérbi

Impedido de ser inscrito em competições nacionais, porque os regulamentos o obrigam a esperar até ao verão, Fatawu está cada vez mais integrado no plantel do Sporting, tanto que esteve com o grupo antes do dérbi. O extremo, de 18 anos, foi ao balneário, onde ouviu a palestra de Rúben Amorim, na companhia dos outros não-convocados, casos de Gonçalo Esteves ou Dário Essugo, ontem titulares pela equipa B [mais informação na pág. 23].

De resto, o ganês esteve ontem no regresso aos treinos, na Academia, onde os titulares contra o Benfica fizeram recuperação e os restantes trabalharam às ordens de Amorim. Feddal, lesionado, fez tratamento.