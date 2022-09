Fatawu: «O foco agora é no Sporting e preparar-me para estar bem na seleção»

Fatawu Issahaku apontou o primeiro golo pela seleção ganesa num jogo em que brilhou diante da Nicarágua. O jogador contratado pelo Sporting em 2022 garantiu que se estiver bem ao serviço do clube será benéfico para o Gana, com o Mundial do Qatar à porta."Tenho de estar em forma. O foco agora é no Sporting e preparar-me para estar bem na seleção", frisou em declarações à Max TV.O extremo, de apenas 18 anos, não escondeu a felicidade pela estreia a faturar pelo seu país. "Estou muito contente pelo primeiro golo pelo Gana. É apenas o início. Esperamos dar sempre o melhor pelo nosso país", vincou Fatawu, autor do único golo na vitória (1-0) sobre a Nicarágua.Recorde-se que o Gana calhou em sorte a Portugal na fase de grupos do Mundial'2022. Coreia do Sul e Uruguai serão os restantes adversários.