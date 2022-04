Fatawu rendido à mãe de Cristiano Ronaldo: «Esta mulher é simplesmente fantástica»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Issahaku Abdul Fatawu (@issahakufatawu10)

Abdul Fatawu Issahaku, reforço de apenas 18 anos, que tem trabalhado regularmente com a equipa principal do Sporting, deixou rasgados elogios à mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, depois de se terem conhecido em pleno Estádio José Alvalade."Esta mulher é simplesmente fantástica, quer sempre vencer e aconselha-te sempre a não perderes. Motiva-te para fazeres sempre mais do que aquilo que consegues. É tão amável", escreveu o extremo e internacional ganês, nas suas redes sociais.Recorde-se que Rúben Amorim já revelou que Fatawu fará, no verão, parte dos trabalhos de pré-temporada do Sporting. Dado que chegou à Academia de Alcochete já no decorrer da segunda metade da época, o atacante só pode ser inscrito na próxima janela de transferências.