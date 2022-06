FC Porto e Benfica rejeitaram propostas do Sporting

Os representantes do FC Porto e do Benfica presentes na Assembleia Geral da Liga rejeitaram esta terça-feira duas propostas do Sporting , relativas às comunicações da equipa de arbitragem e à mudança de disposição do banco de suplentes, apurouOs leões queriam que os clubes pudessem requerer o acesso às gravações das conversas entre a equipa de arbitragem, incluindo do vídeo-árbitro, nos jogos em que participassem, com o objetivo nomeadamente de usar as mesmas como prova em sede de procedimento disciplinar. Dragões e águias rejeitaram a admissibilidade da proposta, manifestando-se contra a divulgação dos áudios. Em última instância, para viabilizar esta possibilidade, teria de ser a FPF a ratificar a alteração ao regulamento da arbitragem.Quanto aos bancos, a ideia do Sporting era que a equipa visitante passasse a ficar sentada junto ao árbitro assistente número 1, ao contrário do que acontece atualmente, pois é a equipa da casa que ocupa esse espaço. Os responsáveis leoninos acreditavam que, dessa forma, seria possível minimizar a pressão dos clubes da visitados sobre a arbitragem. Os rivais também chumbaram esta proposta, cuja aprovação dependeria apenas dos clubes da Liga, por dizer respeito ao regulamento de competições.O Sporting apresentou ainda uma terceira proposta, sob análise, para que deixe de ser possível cumprir durante as férias sanções de suspensão por períodos de tempo. O emblema de Alvalade quer que estes castigos sejam cumpridos obrigatoriamente entre as datas do primeiro e do último jogo oficial de cada época. Esta proposta de alteração ao regulamento disciplinar terá de ser ratificada pela Federação, se passar na AG da Liga.