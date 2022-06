FC Porto-Sporting: Frederico Varandas recorre para o TAD da decisão do caso da garagem

Frederico Varandas interpôs recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto do chamado ‘caso da garagem’ do Dragão, relativo aos incidentes verificados após o FC Porto-Sporting, da Liga, realizado a 11 de fevereiro.O presidente dos leões contesta a "decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol proferida em 2022-06-14, no âmbito do processo disciplinar n.º 74-2021/2022." Os contrainteressados neste processo são a FC Porto SAD, Vítor Baía, Rui Cerqueira e Sérgio Conceição que, recorde-se, foi absolvido.Na decisão anunciada no dia 14, o CD confirmou a presença do treinador do FC Porto "em local próximo do Presidente da SAD participante", ou seja, de Frederico Varandas, mas conclui que a prova produzida não permitia "uma clara e inequívoca determinação do teor das palavras por si eventualmente proferidas."Em causa estão insultos ao líder leonino que terá sido, ainda, vítima de uma tentativa de agressão que lhe retirou da mão o telemóvel e a carteira, com os respetivos documentos, objetos pessoais que Varandas não recuperou. O FC Porto, através da conta de Twitter FCPortoMedia, partilhou depois uma imagem do telemóvel, com a legenda: "Pinto da Costa, 40 anos a tirar a rede a Lisboa".A FC Porto SAD foi condenada a pagar uma coima de 16.300 euros pela referida publicação nas redes sociais. O CD considerou-a "conduta grosseira, rude, ético-juridicamente incorreta e atentatória dos padrões de conduta esperados e minimamente exigíveis a qualquer sociedade desportiva que disputa as competições profissionais."Rui Cerqueira, diretor de comunicação do FC Porto, foi suspenso por 115 dias e multado em 3.825 euros por "ter batido com uma das suas mãos na mão direita" de Frederico Varandas, com a qual "este segurava o telemóvel para filmar, o que provocou a queda instantânea do telemóvel."Já Vítor Baía, vice-presidente dos dragões e administrador da SAD portista, foi suspenso por 25 dias e multado em 3.440 euros por insultos a Varandas, que o próprio Baía reconheceu, o que serviu de atenuante.Além de Frederico Varandas, pelo episódio da garagem no Dragão, também a Sporting SAD e o responsável de comunicação dos leões, Miguel Braga, recorreram para o TAD na sequência de castigos aplicados por declarações posteriores ao mesmo clássico de 11 de fevereiro.Trata-se de outro processo, no qual Varandas foi condenado a pagar 2.040 euros de multa pelas afirmações que fez na sala de imprensa do Dragão, visando Pinto da Costa e a arbitragem de João Pinheiro. O presidente do Sporting não recorreu para o TAD deste castigo em concreto que se prende com a "decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol proferida em 2022-06-14, no âmbito do processo disciplinar n.º 74-2021/2022."Os recursos, neste caso, têm por objeto a multa de 10.200 euros e a suspensão de 60 dias de que foi alvo Miguel Braga por declarações no programa ‘Raio-X’, da Sporting TV, e ainda a coima de 20.910 euros dirigida à SAD verde e branca por alegada "lesão da honra e da reputação", em virtude do recurso a "expressões objetivamente injuriosas, difamatórias ou grosseiras".