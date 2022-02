FC Porto-Sporting: relógio de Daniel Bragança ficou no balneário do Dragão

O ambiente que resultou do polémico final do FC Porto-Sporting impediu até Daniel Bragança de recuperar… um relógio.De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o médio do Sporting deixou o objeto esquecido no balneário dos leões no Estádio do Dragão . No dia seguinte ao encontro, isto é, no sábado, foi realizada uma tentativa de recuperar o relógio, mas sem sucesso.Recorde-se que Frederico Varandas ficou sem o telemóvel e documentos na sequência de um confronto com Vítor Baía e outros responsáveis do FC Porto na garagem do Estádio do Dragão. O Sporting está a preparar uma queixa-crime contra Baía, Sérgio Conceição e Rui Cerqueira.