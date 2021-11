Feddal: «Acertei em vir para o Sporting pois permitiu-me concretizar um sonho»

Feddal estreou-se na Champions com a camisola do Sporting, e lembrou o momento em que escolheu em prosseguir a carreira em Portugal. "Estou muito feliz por disputar esta prova. Com o tempo vi que acertei em vir para o Sporting pois deu-me a possibilidade de concretizar esse sonho. Agora estou aqui para competir", afirmou o defesa que garante que a equipa leonina está preparada para o jogo com o B. Dortmund: "O Sporting é uma equipa trabalha o nível ofensivo e defensivo. Nós formamos um bloco compacto, somos uma família e transmitimos isso no campo. Vai ser uma partida muito importante pois amanhã pode decidir-se tudo".O jogador leonino está à beira da exclusão, mas garante que, caso jogue, não vai pensar nessa situação. " É certo que nós pensamos em jogar sempre, nós futebolistas somos egoístas. Amanhã é um jogo muito importante que vamos enfrentar com muitas ganas, vamos ver se jogo ou não primeiro, depois logo penso no amarelo", afirmou o central que também garantiu só pensar em conquistar a vitória: "Estão três pontos em disputar e vamos estar focados no jogo. Falta muito para pensar em celebrações".Para terminar, o internacional marroquino abordou uma possível participação na CAN, e mostrou-se disponível. "Essa pergunta devia ser para o selecionador. Estou sempre disponível para jogar pelo meu país, é o sonho de qualquer jogador. Trabalho no Sporting para ajudar o coletivo e evoluir a nível individual", concluiu.