Fora das opções devido a lesão encontra-se Feddal que, por precaução, deve voltar só em janeiro de 2022. De resto, e confirmando uma crescente expectativa, o central marroquino estará à disposição de Amorim durante esse período, uma vez que não foi convocado para a fase final da CAN, prova que decorre entre 6 de janeiro e 9 de fevereiro.Tal como o benfiquista Taarabt, Feddal foi ausência notada nas opções do selecionador Halilhodzic para a competição, e, no dia em que celebrou 32 anos, lamentou a decisão. "Infelizmente, não estou na lista para a CAN. Vou continuar a trabalhar para poder regressar. Boa sorte Marrocos", escreveu no Twitter.