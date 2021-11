Feddal atento à Libertadores: E ao amigo Deyverson...

Feddal, central do Sporting, acompanhou certamente todas as incidências do duelo entre Palmeiras e Flamengo, na final da Taça Libertadores, e que consagrou o emblema brasileiro liderado pelo português Abel Ferreira.

E, claro está, não se esqueceu de dar os parabéns ao amigo Deyverson, com quem alinhou no Alavés, em 2016/17. O brasileiro foi um dos heróis do duelo e recebeu os merecidos aplausos do jogador leonino.