Feddal e o que mais vai sentir falta na hora do adeus ao Sporting: «Paulinho, o roupeiro»

Zouhair Feddal termina a ligação contratual ao Sporting no final desta temporada e poderá ter a oportunidade de somar os últimos minutos em pleno Estádio de José Alvalade na despedida perante os adeptos frente ao Santa Clara (sábado, 20H30). Em entrevista ao jornal do clube, publicada esta quinta-feira, o central - que conquistou um campeonato nacional, uma Supertaça e duas Taças da Liga pelos verde e brancos - não esconde que vai ser "leão para sempre"."Esteja onde estiver, para mim o Sporting será sempre um grande clube e vou sempre desejar que continue a ganhar muitos títulos e a ser o melhor de Portugal", disse o internacional marroquino que já recebeu sondagens de emblemas oriundos de Espanha e do Médio Oriente. Na hora do adeus, Feddal não esconde de quem vai sentir saudades: "Do Paulinho, o roupeiro. Tenho uma relação muito boa com ele, tratou-me sempre com muito carinho e é especial. Dá tudo pelo Sporting, é um símbolo do clube e um exemplo de superação e de tudo. É uma pessoa muito engraçada e muito importante para nós, mas também vou sentir falta de muitas pessoas que não se veem e que me ajudaram muito aqui. O Sporting é um grande clube e, no fundo, vou ter muitas saudades de tudo".