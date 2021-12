Feddal e os 50 jogos pelo Sporting: «Não havia melhor maneira de celebrá-los»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Zouhair Feddal (@zou_feddal)

Feddal foi titular no Sporting e ajudou à vitória diante do Benfica (3-1), numa noite especial para si pelo facto de ter assinalado o 50º jogo com a listada verde e branca. Nas redes sociais, o central não escondeu o "orgulho" com o feito."Não havia melhor maneira de celebrá-los jogos com a camisola dos leões motivos de orgulho!!!! Sempre Sporting!!!!", sublinhou o marroquino, de 31 anos, contratado no mercado de verão de 2020 aos espanhóis do Betis.Refira-se, porém, que na Luz nem tudo foram rosas para Feddal, dado que foi forçado à saída (55') devido a uma lesão muscular na coxa esquerda. Este sábado, no regresso da equipa ao trabalho, será reavaliado para aferir do tempo de paragem, numa altura em que Coates (Covid-19), Rúben Vinagre, Palhinha e Jovane (lesionados) são baixas.