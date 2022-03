Feddal falha visita do Sporting a Guimarães

Zouhair Feddal vai falhar a deslocação do Sporting ao estádio D. Afonso Henriques na 27.ª jornada da Liga Bwin. O central marroquino dos leões viu o quinto amarelo esta temporada no duelo desta segunda-feira com o Moreirense, em Moreira de Cónegos, e vai cumprir um jogo de suspensão na próxima ronda do campeonato.