Feddal foi a única baixa no treino do Sporting

O Sporting começou a preparar o dérbi com o Benfica, agendado para domingo, e o único ausente no treino foi Feddal que recupera de uma lombalgia, e está em dúvida para o jogo com os encarnados.Já sabendo que não poderá contar com Matheus Reis que vai cumprir castigo e com o internacional marroquino à parte, Rúben Amorim não hesitou em chamar os jovens centrais Marsà, Gilberto Batista e Francisco Silva. Igualmente presente nos trabalhos esteve o internacional ganês Fatawu.Os campeões nacionais voltam a treinar amanhã, à porta fechada, na Academia.