Feddal: «Ganhar um título com o Sporting foi uma coisa incrível»

Com a tarde livre, já que o plantel trabalhou bem cedo, Zouhair Feddal tirou alguns minutos após a hora de almoço para falar com os seguidores do Sporting no Twitter, respondendo a algumas das questões que lhe foram colocadas. Do futebol à vida pessoal, até àquilo de que sente mais falta, o marroquino abriu o jogo sem problemas.





A primeira questão disse respeito à sensação que o defesa teve ao marcar o primeiro golo pelos leões. "Muito feliz. Desejava celebrar um golo em Alvalade. Espero que este ano possa celebrar algum com os adeptos", disse o defesa, que ainda no capítulo dos golos falou daquele que marcou ao Nacional: "Espero melhorar e fazer mais golos pela equipa. O que marquei ao Nacional foi importante como todos os golos que fizemos sempre".Questionado sobre as maiores dificuldades que sentiu na adaptação à tática de Rúben Amorim, Feddal assume que não teve grandes problemas "pois já tinha jogado nesse sistema, por isso não foi difícil" e que, por outro lado, "se percebem rápido" as instruções do técnico.Sobre o título da época passada, o marroquino assume que foi "incrível", mas aponta já ao futuro. "Agora temos uma época difícil e vamos tentar fazer o melhor possível. Senti-me senti muito bem e ganhar um título com o Sporting foi uma coisa incrível, espero ganhar muitas mais coisas".Feddal assumiu-se ainda ansioso por sentir "o calor dos adeptos", mas agora em Alvalade "o mais rápido possível" e, a finalizar, confessou gostar bastante da "mentalidade vencedora" que reina no leão.E quanto a Paulinho, a resposta foi clara: "roupeiro número 1!"