Feddal interessa ao Al-Ahli Jeddah

Em contagem decrescente para o final da época e do contrato com o Sporting, Feddal tem mais um clube interessado no futebol saudita. Segundo Record apurou, o central marroquino, de 32 anos, está na lista de potenciais alvos do Al-Ahli Jeddah. Como noticiámos na quarta-feira, Feddal já foi alvo de uma sondagem do Al-Shabab. Em Espanha há vários pretendentes.