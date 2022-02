Feddal reage ao resgate do pequeno Rayan

Tal como grande parte dos meios de comunicação nacionais e internacionais, também Zouhair Feddal seguiu a par e passo as operações de resgaste do pequeno Rayan. O defesa do Sporting partilhou ao longo dos últimos dias nas suas redes várias publicações e esta noite, pouco depois da retirada do jovem do túnel onde estava, deixou uma publicação a agradecer pelo finalizar das operações.Minutos depois, ao saber que o pequeno Rayan havia perdido a vida, Feddal deixou uma publicação na qual presta tributo ao menino. "Pertencemos a Deus e a ele temos de voltar", escreveu.