GARDIENS : Bono; Munir; Tagnaouti



DÉFENSEURS : Hakimi; Alakouch; Attiyah-Allah; Masina; Mmaee; El Yamiq; Chakla; Aguerd; Saïss



MILIEUX : Amrabat; Fajr; Jabrane; Amallah; Ounahi; Chair; Louza



ATTAQUANTS : El Kaabi; Munir; Tissoudali; Abde; Boufal; En-Nesyri; R.Mmaee pic.twitter.com/rVwk1mL3qe — DM SPORT (@dmsportofficiel) March 17, 2022

Feddal, defesa marroquino do Sporting, recebeu indicações da federação do seu país de que seria chamado para o playoff de apuramento para o Mundial deste ano, mas para seu espanto acabou por não ser integrado na lista de convocados entretanto divulgada por Vahid Halilhodzic."Recebi a convocatória para a concentração da seleção e a federação, inclusive, enviou-me o bilhete de avião. Mas hoje [ontem] fiquei chocado por não ver o meu nome na lista de convocados. Até agora não sei porquê", contou Feddal, em declarações reproduzidas pela DM Sport.O selecionador explicou na conferência de imprensa a decisão. "Feddal? Esqueci-me que ele era canhoto e então optei pelo El Yamiq. Enviámos o bilhete de avião para o Feddal? Isso não me interessa. Não sou eu que pago. Ele pode ver a sua família e estar nas bancadas com o Soufiane Rahimi [avançado marroquino que também ficou de fora]."