Feddal sem limitações no treino: Sporting prepara jogo com o FC Porto na máxima força

O Sporting fez esta terça-feira mais um treino de preparação para o clássico com o FC Porto e desta vez já com Feddal integrado em pleno. Rúben Amorim contou assim com todo o plantel disponível.O Sporting volta ao trabalho quarta-feira, às 10h30, na Academia. Às 12h30, o treinador do Sporting fará a antevisão da partida em conferência de imprensa.O jogo referente à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, está marcado quinta-feira (20h15) no Estádio do Dragão.