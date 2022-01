Feddal volta às opções no Sporting

Boa notícia no treino desta terça-feira do Sporting: Zouhair Feddal está recuperado e já treinou com os restantes companheioros. O central marroquino, de 32 anos, poderá assim reentrar nas opções de Rúben Amorim para o jogo de sexta-feira com o Santa Clara, isto depois de ter enfrentado uma longa paragem.Feddal sofreu uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda nop dérbi com o Benfica, a 3 de dezembro, tendo sido obrigado a deixar o terreno de jogo ao minuto 55. O camisola 3 tentou intercetar um cruzamento de Yaremchuk, não conseguiu e deu logo sinal de que tinha rasgado o músculo. Falhou, entretanto, 6 jogos: Ajax, Boavista, Penafiel, Gil Vicente, Casa Pia e Portimonense.De fora continua, por agora, Pedro Porro, que está praticamente recuperado de uma tendinopatia na coxa direita. Refira-se que o espanhol, de 22 anos, está de luto pelo falecimento da avó.A outra baixa por lesão é a de Jovane Cabral, que ainda não poderá ser chamado para o encontro com o Santa Clara, nos Açores.Ugarte cumpre esta quarta-feira o 10.º dia de isolamento após testar positivo à Covid-19, pelo que poderá regressar aos convocados, se estiver em boas condições físicas. Já Tabata continua em quarentena.O Sporting volta a trabalhar amanhã pelas 10h30 na Academia.