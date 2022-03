Feddal voltou para o banco

Feddal esteve em dúvida até ao dia do jogo, mas acabou por passar o último teste e até integrou a convocatória tendo ficado no banco. O internacional marroquino, de 33 anos, recuperou de um traumatismo no joelho direito e das queixas no gémeo da mesma perna, problemas que o afastaram do jogo com o Marítimo, disputado no sábado.