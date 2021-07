Fenerbahçe insiste em Sporar

Sondado pelo CSKA Moscovo e por clubes gregos, Sporar está de volta à agenda do Fenerbahçe. Segundo o portal ‘TRT Spor’, o avançado esloveno é um dos alvos em análise para reforçar o ataque do clube turco, que já terá realizado contactos exploratórios, no sentido de perceber as condições do negócio. Sporar faz parte de uma lista na qual consta, igualmente, o kosovar Vedat Muriqui.

Sporar tem contrato com o Sporting até 2025 mas, como Record noticiou, não está nos planos de Rúben Amorim para 2021/22. O objetivo dos leões é recuperar o investimento no jogador, de 27 anos, que poderá sair por uma proposta a rondar os 7,5 milhões de euros. Era esse o valor da opção de compra não exercida pelo Sp. Braga, onde Sporar jogou emprestado na segunda metade da época que agora termina.