Fernando Fernandes fala em dirigentes "imbecis" e mostra-se disponível para liderar o Sporting

Fernando Fernandes, antigo atleta de kickboxing, ex-treinador e ex-dirigente do Sporting, entre 1992 e 2020, mostrou-se disponível para assumir a liderança do clube.





O antigo campeão nacional de kickboxing - que deixou os leões já na presidência de Frederico Varandas - partilhou um post nas redes sociais em que fala em dirigentes "imbecis", "demasiadamente maus para os poder classificar"."Como é possível chegarmos ao ponto em que chegámos, os sócios, adeptos e simpatizantes não têm noção para onde nos querem levar. Em breve virão a ver a tal 'cidade desportiva' ao lado do Pavilhão João Rocha, nem quero imaginar, acreditem como sportinguista até me faz doer o coração", escreveu no Facebook."Como é possível alguém ir na conversa destes imbecis, são de longe os piores dirigentes que conheci desde que ando com o símbolo do leão na minha alma. São demasiadamente maus para os poder classificar, digo-vos nem faz parte da minha natureza. Quem esteve na última assembleia e presenciou o meu discurso durante os cinco minutos, teve oportunidade de me conhecer um pouco melhor", prosseguiu.Depois, mostrou-se disponível para assumir os destinos do clube: "Quero passar esta mensagem a todos os sócios, se possível e me derem a oportunidade irei ser um presidente do tipo como os grandes obreiros que passaram pela instituição e recuperar o que perdemos.Não poderemos ir na conversa da bola entrar, nem nas aparências da maçã podre. Viva o Sporting Clube de Portugal sem ilusionistas", escreve, deixando depois uma nota: "o verdadeiro líder, é aquele procura encontrar consenso de forma que o equilibrado seja uma virtude no seio do grupo."