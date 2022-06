Fernando Gomes e a evolução da Academia: «Legado foi ter sido nova maneira de trabalhar em Portugal»

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, foi dos primeiros elementos de destaque a chegar à Academia, tendo em vista as comemorações do aniversário redondo, e dispôs igualmente da palavra na fase inicial do evento. Numa mensagem direcionada a todos os elementos que construíram a história da Academia, o líder federativo assumiu que a o projeto pioneiro na formação em Portugal simbolizou um vira de página no futebol do país."A minha participação é um ato de reconhecimento da Academia para o desenvolvimento do futebol e desporto e um agradecimento ao património construído ao longo dos últimos anos. O vosso legado é, foi e será vital para as seleções nacionais e representação além fronteiras. Há 20 anos não existiam academias em Portugal. Cristiano [Ronaldo] vivia numa pensão perto do Marquês, a Seleção não tinha ganho nenhum título, a FPF não tinha Cidade do Futebol. Andavam com a casa às costas. O primeiro e mais duradouro legado foi ter sido uma nova maneira de trabalhar o futebol em Portugal. Ao dar o exemplo, arrastou vários atores para o mesmo caminho", considerou.Uma ideia que serviu de ligação para o presente, em que Fernando Gomes aponta as "864 entidades formadoras com critérios de excelência jovens futebolistas" atualmente em Portugal. "Foi feito na peugada do Sporting e no pensamento do nosso querido amigo Aurélio [Pereira]. É para sublinhar o segundo legado da academia de Alcochete. É escusado nomear todos os jogadores de relevo que por aqui passaram. Criou homens de caráter. Foi esse modelo que continua a nortear a nossa formação e ajudou a conquistar títulos europeus e marcar presença em duas finais dos sub-21 em Europeus. Foi nesse trabalho que nasceu um título de campeão europeu, em 2016", admitiu.De resto, o presidente da FPF lembrou o trabalho realizado atualmente pelos leões no projeto da Academia em várias vertentes, esperando ver a ideia replicada em outras modalidades e escalões. "Esta Academia é um investimento como provam as obras de inovação e melhoramento. Como o treino de alto rendimento, na saúde e performance... Como isso pode ser estendido ao futebol feminino, futsal e modalidades amadoras. No aniversário desta casa, agradeço a todos os que construíram e constroem todos os dias esta Academia", frisou.