Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Fernando Mendes enaltece "capacidade fora do normal" de Pote e elogia Trincão: «Sabe o que está a fazer» Antigo jogador do Sporting aplaude também a política de contratações dos leões no mercado de verão





• Foto: Ricardo Nascimento