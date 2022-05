Fernando Tavares Pereira lamenta ausência dos órgãos sociais leoninos mas garante: «Queremos um Sporting Unido»

Fernando Tavares Pereira, antigo candidato à presidência do Sporting, promoveu um encontro de núcleos em Midões. Todos estes órgãos leoninos foram convidados e acabaram por comparecer 70 de todas as zonas do país (incluindo São Miguel, nos Açores), originando assim um encontro com mais de 300 leões que discutiram os problemas comuns que atravessam. Fernando Tavares Pereira saudou a afluência, mas não deixou de lamentar a ausência do vogal, Vasco Matos, que havia prometido participar mas acabou por faltar sem qualquer justificação."Um membro do Conselho Diretivo que convidei em Oliveira de Azeméis não está e não sei o motivo, espero que não seja nada de saúde. Se foi por esse motivo está perdoado, e se for por outro motivo qualquer também está perdoado pois queremos um Sporting unido", afirmou Fernando Tavares Pereira que recusou a ideia deste encontro visar qualquer tipo de contestação: "Quem diz isso não sabe o que é o Sporting nem o associativismo. São pessoas que não sabem o que dizer e só querem ficar bem na fotografia. Algumas dessas pessoas servem-se do Sporting enquanto nós servimos o Sporting sem esperar qualquer contrapartida. Agradeço a presença do Bessone Basto e a todos os que me ligaram. Como já disse os órgão sociais do Sporting foram convidados na pessoa de Vasco Matos. Tudo o que se diga nesse sentido é falso".A referência a Bessone Basto justificou-se pelas críticas do antigo atleta que acusou as "direções do Sporting de esquecerem as glórias nas diversas modalidades" lembrando que nos "últimos 20 anos o futebol só tem mais um título de campeão que o Boavista". Neste convívio destacam-se as presenças de Vitalino Canas, Miguel Maia, Quim Berto, Manuel Marques e Alfredo Pinheiro.