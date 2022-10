Festejos entre a diplomacia

O Vélodrome esteve vazio por imposição da UEFA, mas na tribuna presidencial marcaram presença os dirigentes máximos de Sporting e Marselha, neste caso Frederico Varandas e Pablo Longoria, respetivamente.

Acompanhados pelos seus braços direitos (no caso dos leões o ‘vice’ Francisco Salgado Zenha e do lado marselhês o diretor-desportivo Javier Ribalta), foi o comandante dos visitantes quem começou por sorrir, logo no minuto 1, com o golo de Trincão; viu, mais tarde, o seu homólogo levantar-se da cadeira para celebrar o empate, aos 13’, e depois a reviravolta, logo aos 16’. Imperou, porém, a diplomacia.