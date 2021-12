FicaPablo: a hashtag que faz furor entre os adeptos do Sporting

Os adeptos leoninos estão rendidos à qualidade de Pablo Sarabia, e já pedem a sua continuidade em Alvalade para lá do período de empréstimo que termina no final da presente temporada. Ontem, a 'hashtag' #FicaPablo foi mesmo um dos assuntos do momento em Portugal no Twitter.O internacional espanhol, recorde-se, chegou a Portugal cedido pelo PSG no acordo de transferência de Nuno Mendes para França, e não demorou a tornar-se uma das referências da equipa leonina tendo já marcado cinco golos e quatro assistências nos 19 jogos que disputou.