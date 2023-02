FIFA rejeita pedido e Jovane permanece no Sporting

A transferência de Jovane do Sporting para o Valladolid acabou de cair por terra e, assim sendo, o avançado de 24 anos irá permanecer em Alvalade no que resta desta temporada. Em comunicado, o Valladolid, emblema que iria receber o jogador por empréstimo dos leões até final da época, explicou que a FIFA rejeitou o pedido excecional para que fosse validado o acordo entre todas as partes.





"O Valladolid foi informado formalmente que a FIFA negou o pedido excecional para a inscrição de Jovane Cabral como jogador blanquivioleta. A entidade e o Sporting tinham conseguido chegar a um acordo para a cedência dos direitos federativos até final desta temporada", começa por explicar, sendo que o negócio contemplava ainda uma opção de compra na ordem dos 5 milhões de euros pelo internacional cabo-verdiano.De resto, o Valladolid, que considera a decisão "injusta e arbitrária", explicou os detalhes da negociação e que colocou algumas dúvidas, já que Jovane chegou a ser provisoriamente inscrito no site da Liga espanhola, quase no fecho do prazo do mercado de transferências de janeiro, só que uma anomalia informática no programa Transfer Matching System (TMS) impediu que os documentos necessários fossem colocados a tempo na plataforma da FIFA para que transferência do jogador fosse consumada."Devido às incidências registadas às 23h00 do dia 31 de janeiro na plataforma da FIFA, o Valladolid viu-se prejudicado pelo atraso na sequência de registos, o que afetou a operação. Às 23h55 procedeu-se à entrega dos documentos já validados e houve problemas técnicos por três ocasiões, até que se pudesse descarregar de forma adequada já uns segundos após a meia-noite. Fora do prazo, sim, mas a causa dos erros técnicos alheios ao Valladolid são da responsabilidade da plataforma da própria FIFA", é explicado no comunicado.Desta forma, tanto o Sporting como o Valladolid viram ser negada a hipótese de Jovane ser inscrito oficialmente como jogador do emblema espanhol, o que levará a que o avançado continue nos leões, às ordens de Rúben Amorim.