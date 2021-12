Figo volta “onde tudo começou”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Luís Figo lembrou a ligação com o Sporting, onde se formou e contabilizou 158 jogos oficiais. "Onde tudo começou!", partilhou o antigo internacional português, de 49 anos, no Instagram. Figo esteve na última sexta-feira no Pavilhão João Rocha, onde participou num jogo de lendas entre Portugal e Espanha.