Filha de Damas atira: «Prefiro morrer tesa e desgraçadinha do que estender a passadeira a estes serviçais»

Depois de ter escrito no Facebook que a camisola de homenagem a Vítor Damas "foi feita sem a autorização da família", Rita Damas Oliveira, filha do mítico antigo guarda-redes do Sporting, voltou a utilizar o mesmo meio para prestar mais esclarecimentos sobre o tema.





Num longo texto, no qual começa por garantir que vai eliminar da sua página "toda a comunidade sportinguista e ficar apenas com amigos e conhecidos", Rita Damas diz que a família foi informada apenas pela comunicação social acerca da camisola de homenagem e atira aos "serviçais"."Por ter aqui referido uma verdade fui alvo de injúrias e acusações que me tiraram do sério! É o nome do meu pai que tem de ser preservado e nada mais! (...) Ninguém da família de Vítor Damas precisa do dinheiro ou de algum tacho ou quer receber bilhetes para ver jogos. O meu pai, por exemplo, comprava quando lhe pediam! Há uma "coisa" que se chama honestidade intelectual e no mínimo deveriam ter envolvido a família e não sermos informados pela comunicação social? Acham muito? Nós achamos que não! Ninguém da família esteve ligado a alguma direção! (...) Sou independente e livre de dar a minha opinião! Com qualquer direção eu faria o mesmo! (...) Prefiro morrer tesa e desgraçadinha do que estender a passadeira a estes serviçais! Como disse meu querido pai. Estes serviçais o que fazem é proteger a sua rede de troca de favores porque esses sim recebem bilhetes, dinheiro e sustentam empresas dos amigis que muitos deles nem sportinguistas são! Não tenho necessidade nenhuma de estar a passar por isto nem ninguém da família Vítor Damas", pode ler-se.