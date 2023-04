Filho de Nani ruma ao Sporting

Nani revelou esta quinta-feira que o filho mais velho rumou ao Sporting. Através das redes sociais, o antigo jogador dos leões mostrou-se orgulhoso pelo momento de família.Lucas da Cunha, de 9 anos, é fruto da relação do internacional português, campeão europeu em 2016, com Daniela Martins. Em 2022, o extremo do Melbourne United viu a família aumentada com o nascimento de Catarina.