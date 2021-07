Filho de Nélson deixa o Sporting

Nélson Pereira, avançado de 18 anos, filho do guarda-redes homónimo e atual diretor das equipas B e sub-23 do Sporting, vai deixar o clube. "Ao fim de 12 anos, sócio desde o dia em que nasci, é tempo de dizer até já. Um dia sonho regressar e voltar a vestir a verde e branca no Estádio José Alvalade", despediu-se.