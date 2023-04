Filipe Çelikkaya aborda eliminação, lembra ausências e aponta à Liga 3: «É uma aprendizagem dura»

Mais a frio a nível de ideias após a eliminação no desempate por penáltis na Youth League, Filipe Çelikkaya surgiu obviamente desiludido na zona mista em Genebra na sequência da derrota leonina perante o AZ Alkmaar, sem deixar, porém, de enaltecer o trabalho realizado pelos jovens leões. Lembrando que o Sporting já utilizou 29 jogadores em todo este processo, o técnico de 38 anos abordou uma eliminação na 'final four' da Youth League que deixa o grupo desolado, mas com provas dadas, garante."Já utilizámos 29 jogadores. O futuro do Sporting está garantido. Quando jogam contra jogadores da mesma idade e sobrepõem-se a eles, significa que daqui a dois ou três anos vão sobrepor-se. Olhemos à realidade: quando jogadores temos na equipa A que podiam estar aqui? Como essa equipa ficaria? O Fatawu, o Chermiti, o Dário [Essugo], o Travassos, que está lesionado, o Renato [Veiga] que está na Bundesliga. Todos eles iniciaram o projeto da Youth League. Outros estão no seu lugar e deram uma grande reposta. Estou muito satisfeito pela resposta de todos. Foi injusto, custa perder assim, mas é uma aprendizagem dura. Têm de perceber que a vida é feita de sucessos e insucessos", sublinhou Çelikkaya, analisando as diferentes fases do encontro frente aos holandeses, no qual o Sporting chegou a estar na frente e depois teve de correr atrás do prejuízo."A final ficava-nos bem. Pelo que mostrámos desde o início. Perdemo-nos um pouco no final da 1ª parte, em que eles fizeram dois golos, mas nós sempre muito tranquilos no jogo. Sentia-se isso ao intervalo. Entrámos muito bem na 1ª parte, sabíamos que podíamos aproveitar o espaço por fora e criámos situações de 1x1 e 2x1 que deu origem até ao primeiro golo. Depois perdemo-nos na pressão à frente e retificámos na 2ª parte. Mas eles sem nos criar grande perigo. Ou seja, atraiam, a bola chegava lá à frente, mas tinham poucos jogadores e dificuldades em finalizar. No entanto, penso que foi um bom jogo. Entrámos na 2ª parte muito bem, fizemos o segundo golo e depois infelizmente não conseguimos fazer o 3-2 apesar de mais remates e posse de bola. Eles foram mais competentes nos penáltis e aí há que dar os parabéns ao AZ. Mas fica um amargo de boca até porque sentia que o Sporting podia ser a equipa a marcar presença na final", apontou.A resposta da formação de Alvalade foi dada logo no arranque da etapa complementar, ao conseguir o empate através de um penálti convertido por Chico Lamba, isto após uma palestra tranquilizadora de Çelikkaya. "Pedi tranquilidade. Têm na memória os jogos que fizemos até ao momento e retificámos posicionamentos. Têm uma boa equipa e processo elaborado à frente, mas sem criar grande perigo. E nós sempre com muito perigo quando tivemos a bola. Tentámos ter variabilidade de jogo e fisicamente acabámos o jogo muito tranquilos. Sentia que se isto tivesse prolongamento, íamos acabar por cima. Mas depois é competência nos penáltis e nisso eles foram melhores", acabou por assumir o treinador de 38 anos que agora vira o foco para as competições internas.A verdade é que o Sporting, neste caso a equipa B dos leões, na qual se inserem vários jogadores ou até mesmo quase a maioria da base da formação que disputou esta 'final four' da Youth League em Genebra, ainda terá pela frente a necessidade de garantir a permanência na Liga 3, algo que até Amorim comentou após o duelo contra a Juventus, na quinta-feira. Será que esta eliminação na Youth League poderá pesar no subconsciente dos jovens que irão ter pela frente o calendário na Liga 3? Çelikkaya é claro na resposta. "Não, não pode ter impacto. Há tristeza completa, mas há que levantar a cabeça pelo trajeto que fizeram até agora. Amanhã voltamos a Lisboa e há que continuar a trabalhar, pois isto é um episódio de muitos que terão na vida. Isto é prepará-los para a carreira profissional, que é o mais importante!"A jogar em solo suíço, os leõezinhos contaram, de resto, com forte apoio vindo da bancada por parte de algumas centenas de adeptos leoninos que marcarem presença no Stade Geneve. Um cenário que mereceu, claro, elogios do treinador da formação jovem. "Apoio? Foi fantástico. Acho que nunca tínhamos tido um apoio tão grande durante estes jogos. Foi fantástico. Não tenho palavras. Fico emocionado até. Devem ser emigrantes muitos deles com as famílias e responderam em casa. Agradecer a todo o trabalho", concluiu Filipe Çelikkaya.