Filipe Çelikkaya assume comando técnico do Sporting na Youth League

Filipe Çelikkaya vai assumir o comando técnico do Sporting na Youth League, uma responsabilidade que na época passada foi assumida por Filipe Pedro que, entretanto, deixou o clube leonino. O técnico revelou-se satisfeito por abraçar este projeto, e destacou a importância destas provas no desenvolvimento dos futebolistas. "Neste momento, a equipa B tem muitos jogadores com idade para competir na UEFA Youth League e a estrutura decidiu que nós devíamos avançar para essa competição. É muito positivo para eles terem competições exigentes, como a Liga 3 e a UEFA Youth League. Existem vários jogadores nos escalões sub-23 e sub-19 que também fazem parte deste processo e a estrutura vai definir quem serão os 40 inscritos na prova. Olhamos para isto como uma oportunidade de crescimento para estes jovens, algo que vai ficar marcado para sempre nas suas carreiras", afirmou o responsável técnico da equipa B à Sporting TV.Tomaz Morais, o diretor do futebol de formação dos leões, assinalou a importância da Youth League para o clube leonino. "Na última época, s jogadores cresceram muito e revelaram-se durante a competição e é isso que pretendemos para esta época: projecção internacional e contexto competitivo adverso e difícil. Queremos jogos duros do ponto de vista competitivo para os jogadores jogarem nos seus limites. Ao mesmo tempo, queremos proporcionar grandes espectáculos aos adeptos aqui, na Academia", afirmou o dirigente que ainda explicou a aposta em Filipe Çelikkaya: "Como muitos dos jogadores que estão na equipa B podem estar na UEFA Youth League e como Filipe Çelikkaya já está connosco há duas épocas, conhece bem o projecto e tem muita experiência nessa matéria, entendemos que reunia as condições para a liderança técnica desta equipa da formação. É uma aproximação cada vez maior entre as diferentes partes - Futebol de Formação e Futebol Profissional. O treinador João Pereira também vai estar no apoio a essa equipa técnica e a direcção técnica, liderada por João Couto, vai estar obviamente envolvida em todo o processo".