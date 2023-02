Filipe Çelikkaya: «Dos jogos contra o Ajax, quatro jogadores já foram estreados na equipa principal...»

Em vésperas do Sporting defrontar o Ajax, numa partida a contar para os oitavos-de-final da Youth League, Filipe Çelikkaya foi claro ao destacar o trabalho que tem vindo a ser realizado na formação de Alvalade, garantindo que vê uma equipa preparada para o desafio. Depois de ter alcançado os quartos-de-final da época transata, fase em que acabou por ser derrotado pelo rival Benfica na Academia, o Sporting tenta agora deixar pelo caminho um Ajax munido de talento e muito similar aos verdes e brancos, garante Çelikkaya."São duas grandes academias, com tradição na formação e que incentivam os jovens a trabalhar nesse processo de formação para chegarem à equipa A. O Ajax é uma equipa evoluída tecnicamente, que gosta de ter a bola e acho que vai haver uma luta incessante pela bola. Quem a tiver, estará mais perto de ganhar e que calhe para o Sporting. Não vamos alterar nada. Do outro lado está uma boa equipa e penso que será um excelente jogo. Um jogo aberto com dinâmicas diferentes. Mas que calhe a vitória para o Sporting", começou por analisar o treinador de 38 anos, antes de abordar o trabalho em Alcochete: "Estas duas equipas têm uma dinâmica muito forte de colocar jogadores na equipa A. Vê-se pelos estudos recentes pelo CIES, em que coloca o Sporting com mais jogadores nas cinco principais ligas europeias. Queremos colocar jovens no alto rendimento. Estes jovens têm de continuar a ter espaços de evolução muito bons, que é o caso da Youth League, e dar continuidade. Portanto, para o fazer, temos de ganhar quarta-feira."Na temporada passada, o Sporting garantiu o acesso à fase a eliminar da Youth League curiosamente após um triunfo (3-2) face ao Ajax e que teve a colaboração e grande ajuda de elementos agora com raízes na equipa principal às ordens de Rúben Amorim. Um aspeto vincado por Filipe Çelikkaya."Não é necessário mudar o chip, até pela projeção mediática da competição. Todos querem jogar estes jogos europeus, ainda para mais diante de grandes equipas. A mudança de chip é natural e, pela experiência que tenho na Champions, todos querem jogar esta competição. De facto, os jogadores ficam muito motivados para a sua competição. Encaram com grande motivação. Todos os jogadores jovens falam desta competição e de facto já é a quinta presença do Sporting nesta fase da Youth League. O Ajax tem 10 presenças, o que é diferente. De realçar que, dos jogos contra o Ajax na época passada, quatro jogadores [dessa equipa do Sporting] já foram estreados na equipa principal. Caso do Rodrigo [Ribeiro], Chermiti, Chico Lamba, o Mateus [Fernandes]… isso é o que temos de valorizar em detrimento da derrota, vitória ou empate. Estes momentos são espaços para os jogadores terem um stress e ansiedade funcional que lhes permita desenvolver trabalho perante estas condições. E saberem regular essa ansiedade e stress é muito bom para o seu desenvolvimento. O caminho do Sporting é que é determinante. Se trabalharmos muito bem durante o jogo, fizermos o que está estabelecido, formos superiores ao Ajax e vencermos, fantástico para nós. Queremos fazer o melhor possível", deixou claro.De resto, numa partida que prevê emocionante e em que o fator casa pouco peso terá, admite, o técnico da equipa B e, desta feita, da formação leonina que compete na prova jovem da UEFA, aponta ao caminhado trilhado na Academia. "O mais importante é termos capacidade de identificarmos jogadores em todas as gerações que possam atuar no alto rendimento e aí ser vencedores. É isso que nos interessa. Chegarem ao contexto sénior e serem campeões nacionais, ganharem títulos. Estamos a prepará-los da melhor maneira para isso", frisou.