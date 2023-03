Filipe Çelikkaya e o hat-trick de Fatawu: «Quando tem liberdade, expressa o talento da melhor maneira»

O Sporting garantiu a passagem aos quartos-de-final da Youth League de forma clara ao vencer (5-1) o Ajax, na Academia, com o destaque da partida a ser Fatawu. O 'reforço' da equipa A, um cenário que Record havia adiantado, brilhou com um hat-trick, tendo marcado inclusive o primeiro golo que desbloqueou o duelo a favor dos verdes e brancos. Numa análise ao encontro, Filipe Çelikkaya mostrou-se agradado com a prestação dos jogadores da formação leonina da Youth League, lembrando também o papel do internacional ganês de 18 anos."Peço ao Fatawu o mesmo que peça aos outros que estão nesse sobe e desce [entre equipa A e B]. E mesmo sub-23. O mais importante disto é o processo de aprendizagem deles. São muito jovens e coloca-se uma atenção mediática excessiva nestes jovens que precisam de ter liberdade para expressar o seu talento. Foi o que aconteceu hoje e o que acontece na Liga 3 e equipa A: quando têm liberdade para expressar o seu talento, expressam-no da melhor forma possível", analisou o treinador de 38 anos, antes de abordar o segredo para o sucesso diante do Ajax."Não esperava uma vitória e um resultado tão expressivo. Mas tenho de dar os parabéns à equipa por aquilo que demonstraram. Colocaram qualidade no jogo, construíram muito bem, tiveram oportunidades claras de finalização, em que conseguimos fazer golos e noutras não. Na primeira parte com mais dificuldade, até pela ansiedade que ainda tínhamos dentro do jogo. Assim que a primeira bola entrou, conseguimos relaxar mais um pouco e o jogo tornou-se diferente. Disse aos jogadores que na 2ª parte tínhamos de entrar com a mesma intensidade, ambição e vontade de vencer, criando estas oportunidades, mas nunca descurando as transições defensivas e equilíbrios. Conseguiram fazer isso na perfeição e aumentámos o resultado. Foi muito trabalho deles pela forma como se dedicaram ao jogo e estão todos de parabéns", sublinhou.Um elemento atento nas bancadas à vitória leonina acabou por ser Rúben Amorim, treinador da equipa principal que, ao lado do selecionado Roberto Martínez, viu de perto o triunfo que colocou o Sporting na próxima fase da Youth League. Tal como na época passada, o clube de Alvalade alcança tal fase da prova e, questionado sobre as ambições na competição, Filipe Çelikkaya, prometeu "sonhar". "Isto são miúdos. Até pela experiencia do ano passado, em que perdemos com o Benfica, não conseguimos passar e agora estamos novamente nesta fase [quartos-de-final]. O que queremos é vencer o próximo jogo, porque sabemos que dá o acesso direto a Nyon. Há sonhos e se não sonharmos, não teremos caminhos feitos na nossa mente para chegar aos objetivos que desejaríamos. Transmiti aos jogadores de que o próximo jogo dá-nos acesso a Nyon e toda a gente sabe isso..."De resto, nos quartos-de-final o Sporting poderá medir forças diante do FC Porto ou Liverpool, que entram em ação esta tarde, um cenário indiferente para o técnico da equipa jovem leonina. "Não tenho preferência no adversário. Não controlamos isso. Estamos focados naquilo que conseguimos controlar, que é o trabalho diário que eles fazem ali com as mais diversas equipas e depois juntam-se daqui a duas semanas a preparar os quartos-de-final", apontou.