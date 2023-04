Filipe Çelikkaya lança jogo decisivo com AZ Alkmaar: «Vamos à procura da segunda vitória»

Quando estamos na véspera do Sporting marcar pela primeira vez presença na 'final four' da Youth League, a confiança do lado leonino é crescente, com Filipe Çelikkaya a destacar a importância da partida desta sexta-feira frente ao AZ Alkmaar, sem esquecer, numa ideia reiterada ao longo do tempo na Academia, o trabalho da formação para alimentar a equipa principal dos verdes e brancos.Por isso mesmo, o treinador da formação júnior que alinha na fase derradeira da prova jovem da UEFA foi claro quando questionado sobre o grande objetivo da presença em solo suíço. "Vejo esta competição de uma forma muito evoluída, muito bem organizada, um pouco à parecença do que se faz na equipa A. Os jovens estarem todos juntos no mesmo hostel é interessante e são experiências que vão levar para a vida. Se trouxe a bagagem toda até à final? Obviamente que sim. Esperemos que amanhã seja um bom dia para nós e que possamos todos estar aqui até final", frisou, em declarações aos jornalistas, no lançamento do encontro contra o AZ, mostrando até respeito pela equipa que tem sido a surpresa desta Youth League."Já temos uma ideia para amanhã. No Sporting já temos algumas vitórias, as vitórias dos jogadores que não estão presentes aqui porque são utilizados na equipa A. Isso é uma grande vitória para nós. E agora vamos à procura da segunda vitória, que é no jogo com o AZ Alkmaar. Todas as equipas são fortes. O AZ, de facto, é uma equipa muito boa, agressiva, e que consegue perceber muito bem quando pressiona à frente e tem bloco baixo. Tem jogadores que estão a fazer uma época excelente. Mas temos uma boa equipa e valemos pelo coletivo. O que temos vindo a fazer desde o início mostra que valemos pelo todo. O nosso grande título é ver o Dário [Essugo] jogar, o Fatawu jogar na equipa A, como vocês sabem. O Renato [Veiga] também não está aqui pois está na Bundesliga… Têm estado outros jogadores e muito bem. Mas se vencermos amanhã queremos ganhar a final? Claro que sim", confessa o treinador de 38 anos.De resto, em relação ao plano de jogo para o encontro diante dos holandeses, Çelikkaya aponta como fundamental o aspeto defensivo, sem deixar de colocar o tónico nas bolas paradas. "Temos a nossa forma de jogar, mas também uma estratégia delineada. Temos o plano feito e amanha serão os intervenientes a produzir essa forma de jogar, que é igual desde o primeiro dia. As bolas paradas vão ser determinantes amanhã e depois há que pensar no próximo. Tenho a certeza que a equipa que passar, do ponto de vista defensivo e nas bolas paradas, será a superior. Vai valer pelos detalhes este jogo e pela inspiração dos jogadores nos momentos de decisão", sublinha.Em plena Suíça, a realização das partidas da 'final four' acabou por ser alterada para o Estádio de Genebra, de forma a receber um maior número de adeptos, situação que o treinador dos leões espera que sirva como fator benéfico para os jogadores. "Gostava que os emigrantes nos apoiassem com muita força e com energia da bancada. Estes jogadores já estão habituados a jogar com muita gente. Aliás, já jogámos com 12 mil pessoas [frente ao Leiria] e alguns deles estiveram na Seleção [sub-19] em Barcelos com muita gente também. A ansiedade deles tem de ser funcional. Assim que a bola rola unem-se e a ansiedade passa. Estão tranquilos. Sinto-os da mesma forma como os sinto em jogos do campeonato", aponta.