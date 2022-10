Filipe Çelikkaya: «Marselha não vai permitir o mesmo de lá»

O Sporting chega confiante ao encontro desta quarta-feira frente ao Marselha, a contar para a 4ª jornada da Youth League, mas Filipe Çelikkaya pretende manter os jovens jogadores com os pés bem assentes no chão, alertando para um duelo que será distinto da goleada (6-0) imposta pelos leões em solo gaulês. "Não há jogos iguais. O nosso foco é o crescimento enquanto equipa. Os jogadores vão crescer e o foco está aí. Queremos ganhar todos os jogos. Sabemos que o jogo em Marselha foi muito bom para nós, mas de certeza absoluta que não vão permitir que isso aconteça. Vamos dar o nosso máximo amanhã", garantiu, abordando a evolução do plantel."O desenvolvimento tem altos e baixos, especialmente nestes jovens. Temos de olhar para o futuro destes jovens com grande ambição, porque querem chegar a um patamar de rendimento superior. O foco é todo na tarefa e o resultado será sempre uma consequência do que fizermos dentro de campo", analisou.Relativamente aos desafios que poderão ser colocados pelo conjunto marselhês, Çelikkaya mostrou-se atento à forma como o adversário poderá surgir. "Podem apresentar-se com uma linha de 4 [jogadores] ou 5. Estamos preparados para as duas situações. Vamos aguardar para ver as alterações que devemos fazer. Esperamos que os jogadores consigam corresponder às expetativas quando são chamados à equipa A. Vamos jogar na Youth League, mas não descuro o crescimento dos jogadores desde o ano passado. Temos de olhar para isto de forma sustentada. Queremos vencer o jogo, mas não podemos separar o trigo do joio. Há talento, mas sem trabalho não funciona. Queremos colocar estes jovens na equipa A e dependerá sempre diariamente", frisou.