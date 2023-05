Filipe Çelikkaya renova com o Sporting até 2024

Filipe Çelikkaya renovou contrato com o Sporting por mais um ano, até 2024, confirmando-se a. Deste modo, o treinador, de 38 anos, vai em 2023/24 partir para a quarta época consecutiva ao leme da equipa B, que jogará na Liga 3."É o reconhecimento por parte da direcção do trabalho que temos vindo a desenvolver e do rigor diário que temos colocado na nossa profissão, além da forma como desenvolvemos os jogadores. Isso foi fundamental para existir esta extensão do contrato por mais um ano", vincou, em declarações à Sporting TV, enaltecendo o desejo de trabalhar a transição dos jovens para o alto rendimento, com vista à chegada è equipa principal, orientada por Rúben Amorim: "Queremos continuar a potenciar os jogadores dentro da estrutura e fazer a ligação ao sector do alto rendimento. As coisas têm acontecido de forma natural, com muito trabalho durante estas épocas, e temos tido muitos jogadores a aparecer na equipa principal e nas selecções jovens. Queremos continuar a seguir esse caminho, pois é o futuro do Sporting que está em causa".Depois de uma época em que os bês fizeram alinhar um total de "34 jogadores, 14 deles juniores", Çelikkaya acredita que os jovens leões estão, hoje, "mais maduros e competentes". "São jogadores muito jovens, que ainda têm um caminho pela frente. Queremos fazer uma boa figura na Liga 3, sem esquecer que este espaço de transição é sempre muito difícil", reforçou o técnico, que na época finda guiou a equipa ao 5.º lugar da Série B da Liga 3 e, depois, ao 1.º lugar da fase de manutenção, além de também ter orientado os juniores que pela primeira vez alcançaram a final four da Youth League.O objetivo é, acrescenta, "colocar estes jogadores no patamar mais alto do futebol português, especialmente na equipa A". "É isso que temos feito e há que dar valor ao trabalho que os jovens têm vindo a fazer e continuar focados a trilhar este caminho. Tem sido muito bom para o futuro do clube", concluiu Filipe Çelikkaya, que soma dois títulos de Campeão Nacional: um enquanto adjunto dos sub-19 Leoninos, em 2016/2017, e outro com as cores do FC Shakhtar Donetsk, em 2019/2020.