Filipe Çelikkaya: «Utilização na equipa A valoriza muito o trabalho que está a ser feito»

O treinador do Sporting B, Filipe Çelikkaya, mostrou-se feliz por ver o trabalho na formação dos leões ter continuidade com a aposta que é feita pela equipa técnica de Rúben Amorim na equipa principal."Esse é o caminho definido pelo clube e aquele que faz sentido neste momento para os nossos jovens. Alguns já se estrearam e outros treinam diariamente com a equipa principal, sabendo que têm de responder quando tiverem uma oportunidade. A utilização na equipa principal valoriza muito o trabalho que está a ser feito na formação e na equipa B, estamos satisfeitos pois até agora estrearam-se cinco jogadores e mais se seguirão", vincou em antecipação ao jogo com o Torreense, para a Liga 3, dando ainda conta de um dado importante na prova."É bom para os jovens estrearem-se tão novos numa liga competitiva como esta e com jogadores de outra maturidade. A média de 18,18 anos que apresentámos no último jogo demonstra bem isso. Vai sempre haver dores de crescimento, mas temos de saber viver com elas pois trabalhamos para colocar jogadores no plantel principal e prepará-los para outros patamares", garantiu Çelikkaya.