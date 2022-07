Filipe Chaby rescindiu com o Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Filipe Chaby, médio de 28 anos do Sporting que na última época esteve cedido ao Nacional (realizou 12 jogos e marcou 1 golo), acertou esta quarta-feira a rescisão de contrato com a SAD, a quem estava ligado por mais uma época.Coloca, assim, um ponto final a uma ligação de 16 anos aos verdes e brancos, onde chegou em 2006, vindo do V. Setúbal. Foi, como sénior, alvo de sucessivos empréstimos, a U. Madeira, Sp. Covilhã, Belenenses SAD, Estoril e Académica.