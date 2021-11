Filipe Pedro e o duelo com o Dortmund na Youth League: «Temos de ganhar este jogo»

Horas antes do Sporting-B. Dortmund no Estádio José Alvalade, os jovens leões também vão lutar pela continuidade na Youth League, frente aos alemães. Apesar da derrota registada na última jornada diante do Besiktas (1-2), o técnico Filipe Pedro lembra que os objetivos da equipa continuam intactos."O nosso foco é promover o desenvolvimentos dos jovens e usufruir destes jogos para esse objetivo.Esta prova tem equipas de países diferentes com culturas diferentes e, logo, jogadores com qualidades diferentes. No nosso grupo temos isso bem vincado pois temos uma equipa com uma característica que tende muito para a manutenção da posse de bola, e temos outra equipa com uma vertente mais física, que é o caso do B. Dortmund que tem essa característica bem vincada. Nós respondemos muito bem no jogo na Alemanha (0-0), e eu acredito que vamos dar uma boa resposta. O nosso objetivo na competição é garantir um dos dois lugares de acesso à qualificação no grupo e, para isso, ainda dependemos de nós. Temos de ganhar este jogo pois isso vai dar-nos certamente a possibilidade de defrontar equipas com culturas e qualidades diferentes que vão permitir o nosso desenvolvimento individual dos nossos atletas. É isso que procuramos", afirmou o treinador que mostrou o desejo de contar com o apoio dos adeptos leoninos no Estádio Aurélio Pereira: "Assim fica mais fácil".Filipe Pedro, na antevisão do jogo, também não poupou elogios aos adversários antes de salientar a importância da prova no desenvolvimento dos seus jogadores. "Tanto o jogo com o B. Dortmund como o jogo com o Ajax foram bastante disputados e de elevada qualidade que nos fizeram ir aos limites. Quem viu esses jogos desfrutou de bom futebol e de equipas que têm boas formações e que apostam em jovens jogadores. Eu acho que vamos poder usufruir de um excelente jogo amanhã. É aproveitar também para o vencer, mas tenho a certeza que será um bom jogo", acrescentou o jovem técnico que ainda revelou o impacto que a competição tem nos jovens leões: "Nota-se um grande desenvolvimento, e não é só neste grupo da Youth League. Quando eles regressam aos seus grupos específicos dentro do clube nota-se esse desenvolvimento que é também transmitido aos seus colegas. Isso sente-se no que vemos ao final da semana pela forma como cada equipa se enquadra na sua competição e nas boas prestações que temos. Onde é que se revê depois tudo isso? É no momento em que estes jogadores são chamados à equipa A e demonstram qualidade, e aí a atenção é do nosso mister, Rúben Amorim, que tem continuado a chamar jogadores regularmente. Nós esperamos que assim continue".