Filipe Pedro: «Este jogo foi um exemplo do que é o Sporting»

Filipe Pedro não poupou elogios aos seus jogadores que venceram o Ajax por 3-2 após uma reviravolta e, pela primeira vez na história do Sporting, alcançaram os oitavos de final na Youth League. "Atingimos o nosso objetivo. Este jogo foi um exemplo do que é o Sporting e do que pretendemos para o Sporting. Agora temos mais prova à nossa frente, e isso foi fundamental para o crescimento dos atletas. Agora só queremos que esta competição nos continue a proporcionar isso. A formação do Sporting teve um dia muito positivo", afirmou o jovem treinador antes de destacar os seus atletas:"Quero deixar uma palavra de apreço para os nossos jogadores que têm sido inexcedíveis. Relativamente ao jogo abordámos com uma estratégia que eu não diria defensiva, mas que pretendia criar alguns espaços na transição ofensiva. Contudo, aí que o Ajax mostrou muita qualidade e conseguiu quebrar varias vezes as nossas linhas. Ao intervalo nós conseguimos fazer o reequilíbrio, e voltámos com uma estratégia mais pressionante. Depois tudo aconteceu com muito coração e com uma grande raça de leão".