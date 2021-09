Filipe Pedro: «Formar a ganhar é mais fácil»

Antes do regresso do Sporting à Champions, os adeptos leoninos poderão ter a oportunidade de ver um outro duelo com o Ajax na Youth League. O jogo realiza-se às 11h00, na Academia e a formação leonina contará com um misto de jogadores da equipa B, sub-23 e sub-19. No banco vai estar o técnico responsável pelos sub-23, Filipe Pedro, que se revela "orgulhoso" por ver o clube de Alvalade disputar a competição.





"Juntamos aqui várias gerações do Sporting nesta equipa e é para nós um orgulho muito grande representar o Sporting nesta competição. Ter a oportunidade de defrontar o Ajax numa competição internacional é para nós um objectivo de orgulho e de grande responsabilidade, e acreditamos estar à altura desse desafio", afirmou o técnico antes de assinalar as metas traçadas para esta prova: "O nosso objectivo principal está muito bem definido, é formar jogadores, e a prova disso é a quantidade de jogadores que temos na equipa principal do Sporting. Quem acompanha a nossa formação vê isso diariamente, na equipa B, nos sub-23, na equipa sub-19…Nós damos grande preponderância ao desenvolvimento individual do jovem, e acabámos por ganhar um prémio ainda na semana passada numa Academia que se baseia no modelo centrado no jogador. O nosso foco está claro, agora formar a ganhar é mais fácil. Vamos abordar todos os jogos, não só os desta competição mas de todas, para ganhar. No entanto, estamos claramente preocupados com o desenvolvimento individual".Tal como o Ajax, o Sporting é um dos nomes mais fortes do futebol em termos de formação, e o treinador não deixou de assinalar este dado destacando o prémio ECA ganho pelo Sporting na semana passada. "O grande significado do prémio passa por estarmos a fazer o nosso trabalho de forma correta e sentirmos que estamos no caminho indicado que é o desenvolvimento do jogador. Para nós é um motivo de orgulho, é um prémio para todos os trabalhadores e colaboradores da Academia. Agora cabe-nos continuar o nosso processo, ainda temos coisas a melhorar, e fazemos isso todos os dias", assinalou Filipe Pedro destacando o trabalho realizado em Alcochete: "Os jogadores sentem que existe um investimento muito grande no desenvolvimento deles. Há um trabalho interdepartamental dentro do Sporting que trabalha diariamente no desenvolvimento técnico-táticos dos jogadores, mas também nos conteúdos físicos, psicológicos, sociais. Esse é o nosso objetivo e trabalhamos em conjunto para isso".