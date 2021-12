Filipe Pedro: «Quanto mais longe formos na Youth League, melhor»

Os juniores do Sporting entram em campo cientes de que uma vitória com o Ajax dá o bilhete para a próxima fase da Youth League – com qualquer outro resultado é preciso que o Borussia Dortmund não vença o Besiktas. Por esse motivo, o técnico Filipe Pedro realça que, acima de tudo, o leão quer "desenvolver os atletas", mas assume: "Quanto mais longe formos, melhor"."Será o jogo mais engraçado de usufruir. Será um jogo aberto, com oportunidades de golo, um jogo vivo. Esperamos ter mais uma exibição positiva. O objetivo é desenvolver os nossos atletas. Agora, claro, queremos continuar na prova, a jogar contra equipas fortes. Está dentro dos nossos objetivos ficar nos dois primeiros lugares do grupo", frisou, em declarações aos meios de comunicação do clube.Já o avançado Rodrigo Marquês garante que a equipa está "muito motivada". "Temos a responsabilidade de ganhar. Será um jogo difícil, temos de estar focados. Queremos é ganhar e é isso que vamos fazer. O Ajax marca muitos golos, mas nós também temos qualidade. Acho que vamos seguir em frente", sublinhou.