Filipe Pedro: «Queremos um bom resultado e continuar a lutar pelos dois primeiros lugares»

Filipe Pedro, treinador da equipa de sub-19 do Sporting, fez a antevisão ao jogo de amanhã frente ao Besiktas para a UEFA Youth League. O técnico sublinhou que pretende continuar a conciliar a evolução dos jovens leoninos na competição ao mesmo tempo que luta pelo apuramento para a próxima fase.





"O Besiktas está à procura de um lugar ao sol nesta competição e tem feito por isso, mas nós também temos os nossos objetivos e vamos desfrutar desta competição e do que ela nos proporciona em termos de desenvolvimento dos atletas. Queremos um bom resultado e continuar a lutar pelos dois primeiros lugares e continuar na competição", começou por dizer.O treinador dos leões reforçou a ideia, mas garantiu que sente uma grande responsabilidade. "Claro que temos esse objetivo competitivo [a qualificação], mas o facto de defrontarmos equipas com culturas diferentes, formas de estar diferentes dentro do campo, características individuais diferentes… tudo isto faz-nos crescer muito. Temos tentado mostrar a nossa identidade enquanto Sporting e a nossa responsabilidade enquanto uma das melhores academias do mundo. Temos deixado uma imagem muito boa e amanhã teremos mais um momento para o demonstrar", frisou.Chico Lamba, central dos leões, também abordou o jogo de amanhã e espera muitas dificuldades frente à formação turca: "O primeiro jogo foi muito difícil e sabemos que desta vez também não vai ser fácil. Será completamente diferente, até porque vamos começar tudo de novo. Eles vão tentar fazer os primeiros pontos na competição, mas nós vamos tentar demonstrar o nosso jogo."Os leões venceram a última partida na Turquia, por 3-1, e Chico Lamba apontou um dos golos da vitória verde e branca. Perguntado se gostaria de marcar novamente, o defesa salientou que em primeiro lugar está o coletivo. "Estou aqui para ajudar a equipa, fazer o máximo possível e tenho a certeza que os meus colegas também. Um golo depende sempre do trabalho da equipa", finalizou.: F. G.