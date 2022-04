Filipe Pedro: «Resposta do Dínamo é a resposta de um povo que luta pelo que quer»

O Sporting apurou-se para os quartos-de-final da Youth League ao bater por 2-1 um Dínamo Kiev, no mínimo, estóico, que perante todas as dificuldades consequentes da guerra, se apresentou em Bucareste com níveis de competitividade que, no entender do treinador dos leões, Filipe Pedro, são demonstrativos da fibra de que é feito o povo ucraniano.

"Para o Dínamo era muito mais do que um jogo e isso viu-se dentro do campo: pela forma como se uniam, como gritaram, como lutaram. E a resposta deles na segunda parte mostra o que é o povo ucraniano, um povo que luta pelo que quer até ao limite. Sentimos o que estão a viver, o facto de entrarem com a bandeira da Ucrânia, o facto de chorarem no final do jogo, uns pelo jogo, outros sabe-se lá porquê...", assinalou à Sporting TV, no relvado do estádio do Rapid.

E ali prosseguiu sobre a exibição dos seus miúdos: "Entrámos muito bem no jogo, confiantes, a aproveitar os espaços e a circular bem a bola. Com o 2-0 tivemos oportunidades para fazer mais um ou outro golo e na segunda parte o jogo mudou um pouco. Tentámos entrar com a mesma confiança a personalidade, mas o facto de termos entrado com um penálti logo a abrir a mexeu um bocadinho com equipa", analisou, concretizando: "O Dínamo acabou por criar algumas situações de aperto para nós, mas também sabemos que estes jogos são muito competitivos. Estamos de parabéns por termos conseguido segurar o resultado e voltar a fazer história nesta competição."



E vem aí o Benfica... "Mais do que chegar aos quartos e às meias, temos a oportunidade de mostrar o nosso valor. A verdade é que esta competição lhes dá a possibilidade de competir com jogadores do mesmo escalão. O ponto alto foi a nossa primeira parte. Cada jogador vai voltar à sua equipa - uns à B, outros à A - e o objetivo é refocarem-se; quando chegarem os quartos-de-final, teremos nova oportunidade para demonstrar a nossa qualidade", rematou.