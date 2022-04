Filipe Soares Franco: «Há percursos do FC Porto que são favorecidos pelas arbitragens»

Filipe Soares Franco, antigo presidente do Sporting, considerou em entrevista à Rádio Renascença que a presente temporada da Liga Bwin fica "nitidamente" marcada por "percursos do FC Porto que foram favorecidos pelas arbitragens"."Não há como não reconhecer. Não vou levantar qualquer tipo de falso testemunho, mas há percursos do FC Porto que são favorecidos pelas arbitragens. Ganhou muitos jogos nos últimos minutos, jogou muitos contra 10 [jogadores]. Há uma série de fatores que, se os analisarmos, percebemos porque é que o FC Porto teve a sorte do seu lado", começou por dizer.Soares Franco lamentou ainda que o Sporting tenha vivido uma "semana má", após perder também na receção ao Benfica (0-2) , que tirou praticamente os leões da luta pelo título nacional. "O treinador já o reconheceu, não está habituado a perder".Questionado acerca da ausência de Slimani da convocatória de Rúben Amorim para a deslocação ao Dragão, o antigo presidente dos leões garantiu não saber o que se passou. "Não faço a mínima ideia e não vou especular sobre isso", rematou.