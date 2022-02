Final da Allianz Cup vale mais de 18 mil euros de multas ao Sporting

Para lá da instauração de processos disciplinares a Hugo Viana e Luisão , por conta de incidentes no túnel, e também da abertura de um processo de inquérito, do dérbi de sábado da final da Allianz Cup resultou ainda uma multa pesada ao Sporting por conta do comportamento dos adeptos. Ao todo, juntando as três coimas, o Sporting foi multado em 18.230 euros. A maior parcela desta coima deveu-se a um facto ocorrido ao minuto 35 da segunda parte, aquando do lançamento de uma tocha na direção do banco de suplentes do Benfica.Já o Benfica também foi alvo de uma coima, mas bem mais 'leve', de 8.290. Uma multa aplicada pelo arremesso de diversos artefactos pirotécnicos.